Ισχυρή παρουσία των φίλων της Χάποελ Ιερουσαλήμ στους δρόμους της Μάλαγα και στην Martín Carpena για τον πρώτο ημιτελικό του Basketball Champions League.

Ένα Final Four έχει πάντοτε ποικιλία χρωμάτων στις κερκίδες και τους δρόμους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και αυτήν την ώρα στη Μάλαγα. Η Ουνικάχα αγωνίζεται το βράδυ, στον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League απέναντι στη Βόννη και μέχρι τότε οι δρόμοι ντύθηκαν στα κόκκινα.

Ο λόγος είναι οι φίλοι της Χάποελ Ιερουσαλήμ, που αντιμετωπίζει την Τενερίφη αυτήν την ώρα στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Οι Ισραηλινοί, αφότου απέκλεισαν την ΑΕΚ, κατέβασαν πλήθος κόσμου στη Μάλαγα, με σκοπό να κάνουν την ομάδα τους να νιώθει πως αγωνίζεται εντός έδρας στον ημιτελικό, παρότι αντιμετωπίζουν αντίπαλο από τη χώρα στην οποία διεξάγεται το Final Four.

