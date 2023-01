H AEK έβγαλε ένα φοβερό play στο ματς κόντρα στην Τόφας.

Ο Παπαδάκης έκανε την επαναφορά, βρήκε τον Γουίλιαμς κάτω από το καλάθι και εκείνος έβγαλε στον αμαρκάριστο Στρέλνιεκς, ο οποίος μπουμπούνισε το τρίποντο.

Δείτε την όμορφη φάση της ΑΕΚ κόντρα στην Τόφας

🏈 Wondering why they don't use this play in @NFL more often 🤷#BasketballCL | @aekbcgr @KWill_24 pic.twitter.com/Sx1vYmWgnY