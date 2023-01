Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι Bwin ξεκινούν τη διαδικασία των play-in του BCL μακριά από τις έδρας τους, κόντρα σε Ρίτας και Ντιζόν, αντίστοιχα.

Η διαδικασία των play-in του BCL ξεκινάει την Τρίτη (3/1) με διπλή ελληνική συμμετοχή. Πρώτος θα κάνει τζάμπολ ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρίτας στο Βίλνιους (19:30, CosmoteSports 4 & live από το Gazzetta), ενώ θα ακολουθήσει το Περιστέρι Bwin κόντρα στη Ντιζόν, στη Γαλλία (21:00, CosmoteSports 5 & live από το Gazzetta).

Οι σειρές είναι best of three, δηλαδή κρίνονται στις δύο νίκες, με τις ομάδες που θα φτάσουν πρώτες σε αυτόν τον αριθμό να προκρίνονται στη φάση των «16» του BCL, η οποία θα έχει πάλι ομίλους των τεσσάρων ομάδων (6 αγώνες).

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς τους Ρένφρο, Καμπερίδη, Σλαφτσάκη και Κωνσταντινίδη, απέναντι σε μία ομάδα που αντιμετώπισε δύο φορές το Περιστέρι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Χωρίς προβλήματα ταξίδεψε στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.