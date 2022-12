To BCL δημοσιοποίησε τις ημερομηνίες για τις αναμετρήσεις των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Περιστερίου Bwin στις σειρές των best of three για τα play-in.

Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στους «16» του BCL μέσα από τη διαδικασία των αγώνων play-in. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τόφας με πλεονέκτημα έδρας, αλλά χωρίς θεατές (Η Ένωση δεν έκανε έφεση, οπότε έχει ακόμη δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών), ενώ ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι Bwin θα ανταμώσουν με τις Ρίτας και Ντιζόν, αντίστοιχα, με πλεονέκτημα έδρας.

Οι αναμετρήσεις κρίνονται στις δύο νίκες. Αν χρειαστεί τρίτο ματς, τότε θα οριστεί είτε στις 17, είτε στις 18 Ιανουαρίου.

ΑΕΚ - Τόφας

Game 1: 4 Ιανουαρίου (19:30)

Game 2: 10 Ιανουαρίου (19:00)

Ντιζόν - Περιστέρι Bwin

Game 1: 3 Ιανουαρίου (21:00)

Game 2: 3 Ιανουαρίου (19:30)

Ρίτας - ΠΑΟΚ

Game 1: 3 Ιανουαρίου (19:30)

Game 2: 11 Ιανουαρίου (19:30)