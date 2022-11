Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Ρέτζιο Εμίλια προσπαθεί να αποκτήσει τον Στέφαν Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ μπορεί να βρει στο διάβα της και τον Στέφαν Γιόβιτς. Αυτό θα συμβεί αν η προσπάθεια της Ρέτζιο Εμίλια ολοκληρωθεί. Δημοσίευμα της Il Carlino αναφέρει ότι ο Σέρβος πλέι μέικερ, ο οποίος είναι ακόμα ελεύθερος, είναι στόχος της Ρέτζιο.

Η ιταλική ομάδα είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική του BCL (7/12, 19:30), σε ένα ματς που είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την παρουσία της Ένωσης στη διοργάνωση, αλλά και για τον καταρτισμό των ομάδων που θα αγωνιστούν στη φάση του play in.

Μόλις πριν από λίγα 24ώρα, ο Γιόβιτς έγινε πελάτης του σούπερ-ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με τον τελευταίο να ανακοινώσει ότι ο 32χρονος παίκτης θα ανακοινώσει σύντομα την επόμενη ομάδα.

Stefan Jovic, experienced pg, who helped Serbian NT to win two games in recent Fiba windows is our new client! He s completely ready for action and will choose the new team very soon!#BeoBasket