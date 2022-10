Ο εντυπωσιακός ΜακΓκριφ στην κορυφή του ΤΟΡ-10 Οκτωβρίου στο BCL (vid)

Ο Κάμερον ΜακΓκριφ έκλεψε την παράσταση στις 10 καλύτερες φάσεις του Οκτωβρίου στο BCL απ' όπου δεν έλειψε ούτε ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

Ο γκαρντ/φόργουορντ της ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή των 10 καλύτερων φάσεων για τον μήνα Οκτώβριο στο BCL!

Και αυτό χάρη στην εντυπωσιακή του τάπα στο παιχνίδι της Ένωσης με την Βόννη στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Από το ΤΟΡ-10 δεν έλειψε ούτε ο Βασίλης Ξανθόπουλος ο οποίος είχε δώσει μια μαγική ασίστ στον Μάντσεν κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρέτζιο Εμίλια-ΑΕΚ.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις του BCL τον Οκτώβριο

