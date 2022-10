Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο (28-9) και πήρε την πρώτη του νίκη στο BCL κόντρα στη Σάσαρι μετά το 86-66 μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Σεφτέ στο Basketball Champions League έκανε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Λυκογιάννη χάρη σε ένα απίθανο τρίτο δεκάλεπτο (28-9), έβαλε τις βάσεις μιας μεγάλης νίκης (88-68) κόντρα στους Ιταλούς. Έτσι πήγε στο 1-1 στη διοργάνωση, ρίχνοντας τους φιλοξενούμενους στο 0-2.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ράιλι με 19 πόντους, ενώ κοντά στο double double βρέθηκε ο Φράνκε με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 15 είχε ο Ντιόπ και 13 πόντους με 13 ριμπάουντ, ο γνωστός για την κουτάλα στις βολές, Ονουάκου. Ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε την αντίπαλο του σε 21 λάθη, αλλά και στο 3/20 τρίποντα.

The most perfect alley-oop passes are the ones that aren't perfect at all, but guys like @nate_renfro still turn them into dunks 🚀#BasketballCL | @PAOKbasketball pic.twitter.com/znpgKnDoz0