Το ντεμπούτο του κόουτς Σπανούλη: Τρέξιμο, η μπάλα στη ρακέτα και πίεση ψηλά (vids)

Το Gazzetta βρέθηκε στο κλειστό της Τζον Κένεντι το βράδυ της Δευτέρας 3/10 και παρακολούθησε το επίσημο ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη ως head coach στην πρεμιέρα του BCL κόντρα στην Μπνέι Ερζλίγια.

Σύμφωνοι, η ισραηλίτικη Μπνέι Ερζλίγια δεν ήταν ο πιο εμπορικός αντίπαλος που θα μπορούσε να… ξεσηκώσει κάποιον ώστε να βρεθεί στις εξέδρες του κλειστού της Τζον Κένεντι στην πρεμιέρα του BCL, εντούτοις η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη με κοστούμι και γραβάτα ήταν από μόνη της ένα επιπλέον κίνητρο.

Ο legend της EuroLeague, ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ο εμβληματικός αρχηγός που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία των «ερυθρόλευκων» και σύμβολο μιας εποχής διανύει τα πρώτα μέτρα της διαδρομής του στους πάγκους, κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του ως head coach.

Έπειτα, λοιπόν από τους αγώνες των μικρών στα τουρνουά της EuroLeague και τα φιλικά του Περιστερίου bwin στην preseason, ο Kill Bill βρέθηκε όρθιος δίπλα στην γραμματεία να ζητάει από τους παίκτες του να τρέξουν στον αιφνιδιασμό, να πανηγυρίζει κάθε φορά που ο Μίρο Μπίλαν τελείωνε τις φάσεις από κοντά και να συζητά με τον Τσιάρα και τον Καμπερίδη, την ώρα που οι φωνές των Fentagin στο πέταλο συμπλήρωναν το σκηνικό που στήθηκε στα βόρεια προάστια για το πολυαναμενόμενο και πολυσυζητημένο ντεμπούτο του Σπανούλη.

Στις εξέδρες του «Ανδρέας Παπανδρέου» βρέθηκε, μεταξύ άλλων ο τιμ μάνατζερ της Εθνικής ομάδας, Κώστας Κώτσης ενώ οι παίκτες του Περιστερίου βγήκαν στο παρκέ για ζέσταμα στις 19:00 υπό την επίβλεψη των άμεσων συνεργατών του Σπανούλη, Σάββα Καμπερίδη, Κώστα Χαραλαμπίδη, Παναγιώτη Βασιλόπουλου, Ντούσαν Βούκσεβιτς και του γυμναστή, Μίλιαν Νίκολιτς.

Ο head coach του Περιστερίου έκανε την εμφάνισή του στις 19:15, είχε σύντομη συνομιλία με τον τιμ μάνατζερ, Γιώργο Τσιάρα και πήρε τη θέση του στην άκρη του πάγκου. Κατά την παρουσίαση των δυο ομάδων, βρέθηκε ανάμεσα στον Δημήτρη Μωραϊτη και τον Βασιλόπουλο κρατώντας το λαβαράκι του Γ.Σ.Π. που αντάλλαξε με τον κόουτς των Ισραηλινών, Όρεν Αχαρόνι. Ακολούθως χαιρέτησε όλο το σταφ της Μπνέι Ερζλίγια και τους διαιτητές, πριν επιστρέψει στον πάγκο και σταθεί κρατώντας το πινακάκι του μπροστά στον Μπίλαν και τον Ντένμον.

Όλα ήταν έτοιμα για το τζάμπολ, επιλέγοντας τους πρώτους starters της καριέρας του. Τους Μίρο Μπίλαν, Στέλιο Πουλιανίτη, Μάρκους Ντένμον, τον αρχηγό του Περιστερίου, Λεωνίδα Κασελάκη και τον Ντέβιν Ντέιβις. Ο Μπίλαν ήταν άστοχος στην πρώτη επίθεση των γηπεδούχων, ο Ντέιβις έχασε το μακρινό σουτ που επιχείρησε στη συνέχεια, με τον Σπανούλη να γυρίζει προς τους συνεργάτες του.

Το πρώτο επίσημο καλάθι του Περιστερίου επί ημερών Σπανούλη ήλθε από την ασίστ του Ντένμον στον Μπίλαν που σκόραρε από κοντά. Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου ο κόουτς του Περιστερίου γύρισε φωνάζοντας προς τους παγκίτες του ενώ καλούσε συνεχώς τους παίκτες του να τρέξουν στο γήπεδο έπειτα από το αμυντικό ριμπάουντ.

Επίσης, ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση να περάσει η μπάλα στο «ζωγραφιστό», ταΐζοντας τον Μπίλαν που πήρε αρκετές προσπάθειες. Ο Σπανούλης ζητούσε από τους παίκτες του να επιδιώκουν τον πρωτεύοντα αιφνιδιασμό και τις επιλογές στο transition παιχνίδι, πιέζοντας παράλληλα ψηλά το αντίπαλο πλέι μέικερ.

Το Περιστέρι είχε επιβάλει τον ρυθμό του και ο Σπανούλης κάλεσε για πρώτη φορά timeout στα 46.2’’ για το τέλος της πρώτης περιόδου, βλέποντας τον Μόρις Κεμπ να μειώνει σε 24-16. Αμέσως μετά ο Τζούστον κάρφωσε για το 26-16. Πάντως ο κόουτς του Περιστερίου έδειξε να… απορεί με τον Τζούστον και το φάουλ που έκανε χωρίς λόγο, λίγο πριν από το ημίχρονο.

Στα 0.7’’ για το τέλος του πρώτου ημίχρονου και με τον δείκτη του σκορ στο 51-34, ο Τζούστον έκανε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου στον Κρις Μπομπ στέλνοντάς τον στις βολές. Ο Γ.Σ.Π. πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 51-36 και ο προπονητής του επέστρεψε μόνος του έπειτα από λίγα λεπτά στον πάγκο, μελετώντας το στατιστικό.

🗣 𝘾𝙧𝙞𝙩𝙞𝙘𝙨: "It's gonna take Spanoulis a lot of time to transition into the coaching role."

𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙎𝙥𝙖𝙣𝙤𝙪𝙡𝙞𝙨: LOL. 😆#BasketballCL | @peristeribc pic.twitter.com/hzWJIyvOCE