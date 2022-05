Μοναδικές στιγμές στο Final 4 του BCL: Οι ηττημένοι φίλοι της Μανρέσα αποθέωναν τη νικήτρια Τενερίφη (vids)

Μπασκετικό πολιτισμό δίδαξαν οι φίλοι της Μανρέσα οι οποίοι, παρά την ήττα της ομάδας τους στον τελικό του BCL, αποθέωσαν τη νικήτρια ομάδα της Τενερίφης!

Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην «Bilbao Arena» μετά το τέλος του τελικού του BCL όπου η Τενερίφη επέστρεψε στην κορυφή κερδίζοντας στον τελικό την Μανρέσα!

Οι φίλοι των ηττημένων όχι μόνο δεν... κουνήθηκαν από τις θέσεις τους, αλλά έμειναν για να χειροκροτήσουν και να αποθεώσουν τους παίκτες της Τενερίφης!

Αν μη τι άλλο ήταν μια εικόνα που σπανίως βλέπουμε στα γήπεδα, με τους φιλάθλους της Μανρέσα να διδάσκουν μπασκετικό πολιτισμό. Άλλωστε, όπως λένε, η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στο νικητή.

Lenovo Tenerife are @BasketballCL Champions for a second time! However, BAXI Manresa fans sing until the end! Manresa fans are kings and queens! They are amazing! #SOMHIManresa ❤️🤍❤️🤍@BasquetManresa @gradanimacio pic.twitter.com/l5Ns9Vwe6t