Ο Χουέρτας έστειλε την Τενερίφη στο Final 4 του BCL (vid)

Ο Μαρτσελίνιο Χουέρτας σκόραρε στα 1.2" για το φινάλε του αγώνα με την Τόφας και η Τενερίφη επικράτησε με σκορ 73-74, κάνοντας το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final 4 του BCL.

Η Τενερίφη έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στο Final 4 του Basketball Champions League που φέτος θα διεξαχθεί στο Μπιλμπάο (6-8/5) έπειτα από τη νίκη της επί της Τόφας με 73-74.

Οι Ισπανοί «σκούπισαν» τη σειρά με την Τόφας χάρη στο νικητήριο καλάθι του Μαρτσελίνιο Χουέρτας στα 1.2" για το τέλος, ολοκληρώνοντας το ματς με 15 πόντους (2/2 βολ., 5/6 δίπ., 1/5 τρίπ.) και 7 ασίστ στα 28:15 που έμεινε στο παρκέ.

Από 'κει και πέρα, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι σημείωσε 12 πόντους και ο Άαρον Ντούρνεκαμπ πρόσθεσε 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για την Τόφας, ο Τζέρεμι Σίμονς είχε 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 30-43, 50-61, 73-74.

😳 The ending to this game between @TofasSporKulubu and @CB1939Canarias is 𝙒𝙄𝙇𝘿. Point God @Huertas09 sends his team to the #BasketballCL Final Four! pic.twitter.com/FwgcKwZoLi