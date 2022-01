Η κλήρωση για τα ζευγάρια των ημιτελικών του Διηπειρωτικού Κυπέλλου έγινε κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας. Η διοργάνωση θα γίνει από τις 11 μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου στο Κάιρο.

Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό. Τόσο όσο και το θέαμα των Πυραμίδων της Γκίζας. Η FIΒΑ διάλεξε ένα διαφορετικό τοπίο για να πραγματοποιήσει την κλήρωση για το Διηπειρωτικό Κύπελλο του 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κάιρο.

Στην κληρωτίδα μπήκαν η κάτοχος του BCL (και κάτοχος του Διηπειρωτικού) Μπούργος, η νικήτρια της G-League, Λέικλαντ Μάτζικ (η θυγατρική των Λος Άντζελες Λέικερς), η κάτοχος του BCL Αμερικής, Φλαμένγκο και η Ζάμαλεκ, νικήτρια του BCL Αφρικής.

Στα ημιτελικά, η Μπούργος θα αντιμετωπίσει τη Ζάμαλεκ και η Φλαμένγκο τους Λέικλαντ Μάτζικ.

Η διοργάνωση θα γίνει στο Κάιρο (11-13/2), με την Αφρική να φιλοξενεί για πρώτη φορά αναμετρήσεις του θεσμού.

