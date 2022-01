Την αναβολή των επαναληπτικών αγώνων των ζευγαριών Ρίγα-Ντιζόν και Νταρουσάφακα-Μπούργος ανακοίνωσε το Basketball Champions League.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στην αναβολή - για υγειονομικούς λόγους - των δεύτερων αναμετρήσεων των play-in των Ρίγα-Ντιζόν (0-1) και Νταρουσάφακα-Μπούργος (0-1), οι οποίες ήταν αρχικά προγραμματισμένες για την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου.

Η τέλεση των αγώνων μετατέθηκε για μια εβδομάδα αργότερα. Όπερ σημαίνει πως τα ματς θα διεξαχθούν την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, όπως έκανε επισήμως γνωστό το BCL.

Θυμίζουμε πως η Ντιζόν είχε επικρατήσει με 84-77 της Ρίγα στο πρώτο ματς της Γαλλίας, ενώ η Μπούργος είχε νικήσει με 83-78 την Νταρουσάφακα επί ισπανικού εδάφους.

The games VEF Riga v JDA Dijon & Darussafaka v Hereda San Pablo Burgos, scheduled for January 11, are postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL, and are rescheduled for Tuesday January 18. pic.twitter.com/ooEJJza851