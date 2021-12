ΑΕΚ: Με Ανγκόλα στον «τελικό» με Φάλκο

Ο Μπράιαν Ανγκόλα που τραυματίστηκε στον λάρυγγα στο ματς με τον Ηρακλή αναμένεται να αγωνιστεί στον κρίσιμο αποψινό (14/12, 19:30, Live από το Gazzetta) αγώνα της ΑΕΚ με τη Φάλκο Σομπατέλι για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Φάλκο Σομπατέλι στα Λιόσια για την 5η αγωνιστική του BCL με στόχο τη νίκη ώστε να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ενώ ο Στέφανος Δέδας αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον Μπράιαν Ανγκόλα.

Ο Κολομβιανος που τραυματίστηκε στο λάρυγγα στο ματς με τον Ηρακλή, κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα και θα αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς με τη Φάλκο όπου η ΑΕΚ θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει ότι θα συνεχίσει στο Basketball Champions League. Σε περίπτωση ήττας από τη Φάλκο και εφόσον η Ρίγα νικήσει στο Τρεβίζο στο άλλο ματς του ομίλου, η ΑΕΚ αποκλείεται από τη συνέχεια.

Στο περιθώριο του αγώνα, η φανέλα του Στέφαν Γέλοβατς θα ανέβει στην οροφή του κλειστού γηπέδου των Άνω Λιοσίων, τιμώντας την μνήμη του Σέρβου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών...

Δ' όμιλος

Κατάταξη

1. Τρεβίζο 3-1

2. Σομπατέλι 3-1

3. Ρίγα 1-3

4. ΑΕΚ 1-3

To σημερινό πρόγραμμα

19:00 Ρίγα - Τρεβίζο

19:30 ΑΕΚ - Φάλκο



Το σύστημα διεξαγωγής

- Οι πρώτοι από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των «16» του Basketball Champions League που θα διεξαχθεί επίσης με τη μορφή ομίλων.

- O 2ος με τον 3ο από κάθε όμιλο θα μπουν σε ένα play-in tournament. Με σειρές που θα κριθούν στις δύο νίκες (best of 3). Όσοι προκριθούν, συνεχίζουν στους «16».

- Οι δύο πρώτοι από κάθε έναν από τους 4 ομίλους της φάσης των «16», παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, τα οποία θα διεξαχθούν σε μορφή playoffs, στις δύο νίκες (best of 3).

- Φέτος, επανέρχεται και το Final 4, το οποίο ωστόσο θα διεξαχθεί σε μία ουδέτερη έδρα και όχι σε μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ.