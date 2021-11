Λάυριο - Νίζνι 95-86: Η φοβερή 35άρα του Κάρτερ το κράτησε σε τροχιά πρόκρισης

Ο Τάισον Κάρτερ έκανε ματσάρα (35 πόντους) και οδήγησε το Λαύριο στη νίκη-θριλερ στην παράταση με 95-86 κόντρα στη Νίζνι. Στο 2-1 στο BCL η ομάδα του Σερέλη.

Θρίλερ, παράταση και στο τέλος χαμογέλασε το Λαύριο. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση, επικράτησε της Νίζνι με 85-86 στην παράταση στο έξτρα πεντάλεπτο και ανέβηκε στο 2-1 στον όμιλο του BCL. Ο Τάισον Κάρτερ ήταν απολαυστικός με 35 πόντους (είχε 21 με 4/4 τρίποντα στο ημίχρονο), 6 ασίστ, 5/8 τρίποντα, 8/12 δίποντα και 2 κλεψίματα.

Ο Γερομιχαλός θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στο Λαύριο στην κανονική διάρκεια, αλλά είχε 1/2 βολές στα 3 δευτερόλεπτα για το 80-80 και έτσι το ματς πήγε στην παράταση. Καθοριστικός Μουράτος στην παράταση που τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Κακλαμανάκης έκανε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Πλέον το Λαύριο κυνηγά τη Μάλαγα του Κατσικάρη που είναι στο 3-0, ενώ με τη νίκη κόντρα στους Ρώσους είναι σε θέση ισχύος για τις θέσεις στον όμιλο που οδηγούν στο play-in για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



Tyson Carter played amazing and led his team Lavrio to an overtime victory Nizhny Novgorod ✅@Tyson23Carter 's stats:



🔥 35 POINTS

🎯 8/12 2FG, 5/8 3FG, 4/6 FT

🅰️ 6 ASSISTS

+/- = +24



pic.twitter.com/YB3JEq01hx