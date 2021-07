BCL: Κάθε Δευτέρα θα διεξάγεται το ματς της εβδομάδας! (pic)

Το BCL αλλάζει. Μετά το νέο σύστημα διεξαγωγής, προσθέτει και το ματς της εβδομάδας, κάθε Δευτέρα!

Το Basketball Champions League εισάγει το ματς της εβδομάδας. Κάθε Δευτέρα το ντέρμπι της αγωνιστικής θα έχει τη δική του ξεχωριστή προβολή.

Mε το BCL να ανακοινώνει το ματς, αφού πρώτα έχει συνεννοηθεί με τις λίγκες των ομάδων που πρόκειται να επιλεγούν, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα τόσο στο εθνικό πρωτάθλημα, όσο και στο BCL.

Πρεμιέρα στη νέα ενότητα θα κάνει η δύο φορές κάτοχος του τροπαίου, Μπούργος, στην αναμέτρησή της απέναντι στην Μπεσίκτας, τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

