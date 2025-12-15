Basketaki Salonica: Μεγάλες και μοναδικές φάσεις σε ακόμα ένα Novibet Top 10!

Άσους από τα μανίκια τους έβγαλαν σε ακόμα ένα Top 10 οι ομάδες της διοργάνωσης, κεντρίζοντας την προσοχή του μπασκετικού κοινού.

Στο νούμερο 10 βρίσκουμε τον Θοδωρή Μπίκο των Pick n' Coc που σημειώνει ένα αρκετά μακρινό τρίποντο που είναι συνάμα και σημαντικό για την ομάδα του.

Στο νο.9 έχουμε τον Γιώργο Λαδά των Sky is the Limit, όπου παίρνοντας... μαθήματα από τον Δημήτρη Λεφάκη σημειώνει ένα μακρινό buzzer beater τρίποντο και μάλιστα με τη βοήθεια του ταμπλό.

Στη θέση 8 συναντούμε τον Νίκο Ερμείδη των Φροντιστηρίων Άξονας, όπου εκτελεί από το σπίτι του και με περίσσεια αυτοπεποίθηση γυρίζει την πλάτη του γνωρίζοντας το αποτέλεσμα.

Στο νούμερο 7 έχουμε τον Ίζι Ρεβάχ για τους Galanou Raccoons ο οποίος εμφανίζεται από το πουθενά και με φανταστική αθλητικότητα σημειώνει ένα εκπληκτικό μπλοκ.

Στο νο.6 δικαιωματικά είναι και πάλι ο Νίκος Ερμείδης από τους Κυπελλούχους της σεζόν 2024-25, με ένα σουτ από το κέντρο που δείχνει την μεγάλη κλάση του.

Στη θέση 5 έχουμε την τρομερή πάσα του Μάριου Χατζηλάμπρου των Jazz Est. 2022 στον Θράσο Οδοντίδη, η οποία είναι σπάνιας ομορφιάς και χαρίζει ένα ανεπανάληπτο στιγμιότυπο.

Στο νούμερο 4 ο Νεκτάριος Καριοφύλλης της Puebla BC πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο από τη γωνία με αντίπαλο κρεμασμένο πάνω του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας ψυχρός εκτελεστής των καλαθιών.

Στο νο.3 ο Σοφοκλής Καζής των Hellas Paper Bears βρίσκει την ευκαιρία να χαρίσει θέαμα με ένα πολύ ωραίο κάρφωμα με το ένα χέρι.

Στη θέση 2 ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος των Hoston Celtics προλαβαίνει την άμυνα τριών αντιπάλων και αφήνει με εντυπωσιακό τρόπο την πορτοκαλί θεά στο καλάθι.

Τέλος, στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας βρίσκεται ο Σάββας Μανούσος των Orlando Tragic Salonica, με το κλέψιμο του και το κάρφωμα με τα δύο χέρια στον αιφνιδιασμό.