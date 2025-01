Πλέον δικαιολογίες δεν υπάρχουν, πλέον όλοι και όλα κρίνονται, με την αντίστροφη μέτρηση για τις θέσεις στην τελική κατάταξη να έχει σιγά ξεκινήσει και τις θέσεις των playoffs, play in και play out να είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανοιχτές. Πάμε να δούμε τα πεπραγμένα στον κόσμο του Basketaki για την εβδομάδα που μας πέρασε.

Στην Elite by Novibet, η Αμόκ είδε σωστά την αναμέτρηση απέναντι στους Sun City Spurs ως μία αναμέτρηση που χωρίς ‘’ναι μεν αλλά’’ έπρεπε να πάρει και με τον Καρνέση να έχει 9-16 τρίποντα, κέρδισε με σκορ 75-90. Ο Jay Jay επέστρεψε για τα καλά και οι Στιφάδο Bulls αν και δυσκολεύτηκαν απέναντι στους σκληροτράχηλους Flood of Pistachios κέρδισαν με σκορ 64-59, σκαρφαλώνοντας προσωρινά στην τέταρτη θέση. Τέλος, Hood και Αντίλαλος δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε War Gamers (66-82) και Thunderdogs αντίστοιχα (62-98) και παρέμειναν στα υψηλά πατώματα της Elite by Novibet.

Στη Master κατηγορία, μία νίκη η οποία θα αποτελέσει σίγουρα οδηγό για τη συνέχεια πέτυχαν οι Iguana Pacers, καθώς με το δίδυμο Στρατομήτρου - Γεωργίου να βάζει μαζί 52

πόντους, κέρδισαν με 61-80 τους αήττητους μέχρι εκείνο το σημείο Γκουρούδες! Παράλληλα, οι εξαιρετικοί φέτος Athens Crips με τον Γιάννη Μπουρούση να σκεπάζει τα καλάθια και τον Γρηγόρη Μπραϊμη να τον ακολουθά σε απόδοση, δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες απέναντι στα Βελούδινα Σφυριά και κυνηγάνε την τριάδα!

Στην Evolution, οι Phoenix Bums έβαλαν στο παρκέ εμπειρία και πάθος και έπειτα από ένα δυναμικό παιχνίδι κέρδισαν τα Μπαρμπούτια με σκορ 39-57, με τον Γιώργο τον Λαδά να αναλαμβάνει και να οδηγεί την παρέα του Κοβάτσου με απόλυτη επιτυχία! Οι Jnpx Apes ήθελαν πολύ να πάρουν τη νίκη απέναντι στον Uncle Drew, όμως ο Σπύρος Μπονάτσος δεν είχε αντίπαλο κάτω από τα 2 καλάθια και με μία dominant εμφάνιση οδήγησε το ‘’Θείο’’ στη νίκη με σκορ 79-63, με τη δεύτερη θέση πλέον να χάνεται πολύ δύσκολα.

Στη Development, η Zeus B.C παίζοντας καταπληκτικά από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό κυριάρχησε έναντι των Ανυπόταχτων Γαλατών και κέρδισε με σκορ 48-79, με τους Βαγγέλη και Αχιλλέα Αρμακόλα να είναι άψογοι σε δημιουργία και εκτέλεση. Με 51 (!) πόντους φιλοδώρησε τον Ερυθρό Σταυρό ο Γιάννης ο Ψαρουδάκης, ο οποίος δε σταμάτησε στιγμή να είναι… συνδεδεμένος με το αντίπαλο καλάθι, δίνοντας ένα προσωπικό ‘’σόου’, με την πεντάδα των Ageless να παίρνει και τη νίκη με σκορ 79-50.

Στη Development 2, με ένα δεύτερο ημίχρονο ‘’μάλαμα’’ η Rakuzan… τούμπαρε την αναμέτρηση απέναντι στους Basket Maniacs, με τους Παντελή Χάιδο και Νίκο Παυλίδη να

αναλαμβάνουν να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι και να τα καταφέρνουν περίφημα, με τη Rakuzan πλέον να πατάει στην 3η θέση του ομίλου! Τέλος η Run & Gun 2 κράτησε… γερά στο τέλος και κέρδισε τους πολύ καλούς Avengers, με τον Ανδρέα Νούκε να υπογράφει το τελικό 48-53 για τους τυπικά φιλοξενούμενους, οι οποίοι επανήλθαν στις νίκες μετά από 2 σερί αρνητικά αποτελέσματα.