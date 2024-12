Φτάσαμε αισίως, λοιπόν, στο ελάχιστο διψήφιο: νούμερο "10" στην λίστα των Novibet TOP 10, με τις χριστουγεννιάτικες γιορτές να μας κλείνουν το μάτι και με τα highlights να εξακολουθούν να παίρνουν (την προσοχή μας) και να δίνουν (πλούσιο θέαμα). Απολαύστε!

Ξεκινώντας από τον... βυθό και ανεβαίνοντας σταδιακά προς την κορυφή του μπασκετικού "παγόβουνου", στο νούμερο 10 ο Σταύρος Αποστολίδης των Slam Dunk Drunk προσφέρει... κέρασμα στον αντίπαλό του ένα μπλοκ το οποίο ήταν αρκετό για να μπει στις καλύτερες φάσεις.

Στο νούμερο 9, ο Χρήστος Τατιτζικίδης (Batboys) παραδίδει μαθήματα... χορού, ρολάροντας με όμορφο τρόπο απέναντι στην αντίπαλη ρακέτα και επιτυγχάνοντας το layup.

Στο νούμερο 8, Ο Νίκος Τερζίδης των Golden Steak Evosmos διενεργεί το 2ο αμυντικό highlight στην σχετική λίστα, έχοντας από την αρχή της επερχόμενης προσπάθειας σηκωμένο το χέρι του, σαν να ζητάει από τον επιβλέποντα καθηγητή την... άδεια για το block!

Σε παρόμοια χνάρια με την φάση νούμερο 9, ο Ιωάννης Κατσουπάκης των Salonica Titans δίνει το δικό του show για λογαριασμό του νο. 7!

Βόλτα στην αντίπαλη ρακέτα κάνει ο Γιώργος Σταμολάμπρος (και) των Sintrim Team για το νούμερο 6 και επί τη ευκαιρία... πετυχαίνει και το ανάποδο layup!

Το νέο Novibet TOP 10 "διχοτομείται" στο νούμερο 5, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Χρήστος Καρατζίδης των The Last Dancers διχοτομεί την αντίπαλη ρακέτα, για να επιτύχει το ανάποδο layup λαμβάνοντας από τον Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο!

Στο νούμερο 4, ο Νικόλαος Πεχλιβάνης των Brokers δικαιώνεται για το σλάλομ στην αντίπαλη ρακέτα, περνώντας και από το υψωμένο χέρι του τελευταίου αντιπάλου που είχε να αντιμετωπίσει, το οποίο τον ακολούθησε μέχρι τελικής πτώσεως (της μπάλας στο καλάθι).

Πλησιάζοντας... επικίνδυνα στην κορυφή, ο Γιώργος Τσολάκης (Team DK) βγάζει την πάσα αφενός βγαλμένη από ταινία μπασκετικής φαντασίας και αφετέρου πίσω από την πλάτη του ίδιου αλλά και του αντιπάλου του, για το layup του Φώτη Στεψιανού!

Πρωταγωνιστής και στην φάση νο. 2 ο Γιώργος Τσολάκης, καθώς δρα ως ο αποδέκτης της alley-oop από τον "DK" Δημήτρη Κυρσανίδη για το εντυπωσιακό με ένα χέρι layup.

Last αλλά σίγουρα not least, στο νούμερο 1, δεσπόζει μία φάση διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες στο νέο Novibet TOP 10:

ο Γιώργος Μουστάκης (Slippers BC), πετάει την μπάλα -βόμβα- από την μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, με αυτή να "σκάει" στο αντίπαλο καλάθι στο φόντο ενός ανεπανάληπτου για φέτος buzzer beater!