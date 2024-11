Ομάδες που επέστρεψαν από την... κόλαση, παίκτες που ανέλαβαν όταν η μπάλα έκαιγε και πήραν τα παιχνίδια στις πλάτες τους και άλλους που απλά δεν... έχαναν με τίποτα σουτ περιλαμβάνει η εβδομάδα που πέρασε στον κόσμο του Basketaki στην Αθήνα.

Δύο τρομερές ανατροπές περιλάμβανε το... μενού της Elite by Novibet κατηγορίας, όπου οι Thunderdogs και οι New World Fix γύρισαν από την ... κόλαση στον παράδεισο, παίρνοντας ανέλπιστες (βάσει συνθηκών) νίκες! Οι πρώτοι, αν και βρέθηκαν να χάνουν με 43-60 κοντά στη λήξη της τρίτης περιόδου, με πρωτοστάτη τον Μπερδεμπέ έκαναν απίστευτη ανατροπή για τη νίκη με σκορ 73-68 απέναντι στους Flood of Pistachios, ενώ παράλληλη μοίρα είχε και η αναμέτρηση των New World Fix με τα Paliagoura, τα οποία αν και κρατούσαν σφιχτά το ροζ φύλλο αγώνα όντας 12 πόντους μπροστά στο 30' (60-48), δέχθηκαν ένα σερί 10-25 και η νίκη πέρασε στον coach Τασιούδη και τους Fix των πολλών απουσιών, με σκορ 70-73!

Στη Master, το πρόγραμμα είχε... ντερμπάρες! Οι Γκουρούδες στηριζόμενοι στην... κολώνα τους, Παναγιώτη Κλήμο και με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο πήραν τη νίκη με σκορ 70-83, ενώ οι Harlems του Ρουσιώτη βάζοντας 34 πόντους στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, με τον Δαμίγο δικαίως να παίρνει και τον τίτλο του Novibet MVP, στη νίκη με 79-72 επί του Σοποτό. Τέλος, η Pressof είδε τον Κοροπούλη να έχει... ηγετικές τάσεις, να βάζει 29 πόντους και να δίνει τη νίκη με σκορ 77-70 απέναντι στα Βελούδινα Σφυριά!

Στην Evolution, την πρώτη τους φετινή ήττα δέχθηκαν οι Gin Tonics, οι οποίοι πάλεψαν αλλά είδαν τους Jokers να είναι πιο ψύχραιμοι και πιο... έμπειροι στα τελευταία λεπτά του αγώνα, παίρνοντας τη νίκη με σκορ 56-60. Παράλληλα, το Μπαρμπούτια με τον κόσμο τους να δίνει άλλο ένα... σόου στις κερκίδες με φωνές και συνθήματα, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και τις ανάσες, πίεσαν τους Phoenix Bums και επικράτησαν με σκορ 48-51, σε ένα παιχνίδι με μπόλικη τακτική.

Στη Development, μπορεί τα Ναυάγια να τα έδωσαν κυριολεκτικά... όλα για την ανατροπή, το triple double όμως και η συνολική εκπληκτική εμφάνιση του Έντγκαρ Σμάγκιν έδωσαν τη νίκη στον Ανακασιακό, έπειτα από ένα δυνατό παιχνίδι, με τελικό σκορ 68-74. Σε καλή κατάσταση ο Kolosos Dunk n' Donuts, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε απέναντι στο Green Rose και το κέρδισε με σκορ 60-44, κερδίζοντας παράλληλα και στα 4 επιμέρους δεκάλεπτα, με τον Πετρόπουλο άψογο στον ρόλο του "κουμανταδόρου"!

Τέλος στη Development 2, το Flying Circus με έναν συγκλονιστικό Βαγγέλη Κάκια βρήκε τις λύσεις απέναντι στους γεμάτους ελλείψεις Κεμπάπ και κέρδισε με σκορ 51-59, με τα φώτα όλα όμως να απειλούν στον Ηλία Παπαδόπουλο των Basket Maniacs, ο οποίος πέραν του ότι ήταν ο πρωταγωνιστής στην επικράτηση της παρέας του με 56-47 επί των χωρίς νίκη ακόμα Lecocosportif, έκανε το αδιανόητο 13/13 σε σουτ εντός παιδιάς! Άψογος!

Στην αγαπημένη μας κατηγορία του Basketaki ΑμεΑ powered by ΑΦΗΣ, είχαμε τρεις φοβερές αναμετρήσεις! ΙΑΣΙΣ - Κέα ΑΜΕΑ με σκορ 19-33, Διεκδικητές Σύναψις - ΠΑΟ ΑΜΕΑ με σκορ 26-24 και τέλος Αστεράκια Εξαρχείων - Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ με σκορ 21-59, με πληθώρα κόσμου να παρακολουθεί τα παιχνίδια και τους παίκτες να χαρίζουν μοναδικές στιγμές!