Χτυποκάρδια στα... θρανία της Master!

Καθώς πλησιάζουμε στις κρύες νύχτες του χειμώνα, παρατηρείται το εξής παράδοξο στα λημέρια του Basketaki Salonica: οι μηχανές ζεσταίνονται ολοένα και περισσότερο, με το θέαμα, τη δράση και την αδρεναλίνη να προσωποποιούνται στα παρκέ της διοργάνωσης!

Στην Elite by Novibet, εμφανώς πληρέστερη και βελτιωμένη σε σχέση με την 1η αγωνιστική εμφανίστηκε η ομάδα της Manchester United B.C., η οποία κατάφερε να υποτάξει τους νεοσύστατους Street Elite με σκορ 94-87. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος (14 πόντοι, 19 ριμπάουντ)και ο Πασχάλης Κυργάκης (26 πόντοι, 10 ριμπάουντ), έκαναν εμφατικό ντεμπούτο στη διοργάνωση, πετυχαίνοντας αμφότεροι από ένα double - double και βοηθώντας από τη ρακέτα και την περίμετρο αντίστοιχα. Άξιος αναφοράς ήταν επίσης ο Νίκος Καλλιώρας, ο οποίος αγωνίζεται για πρώτη φορά στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας, κατέχοντας πολλαπλές προσωπικές διακρίσεις στα παρκέ της Master και της Development.

Ο Άξονας BC κατάφερε να υποτάξει τους αξιόμαχους και στη μεγάλη κατηγορία MnP, με ισχνή διαφορά (59-66). Οι περσινοί νταμπλούχοι, εμφανίστηκαν με 9 συνολικά παίκτες στη διάθεσή τους και έπαιξαν το γνωστό, γρήγορο και χαώδες - ενίοτε - παιχνίδι που τους χαρακτηρίζει. Παρά το γεγονός ότι η ευστοχία από τη γραμμή των 6.75 δεν ήταν με το μέρος του Κωστακίδη (1/11 τρίποντα) και το ότι ο Δάλπας έκανε τα αδύνατα δυνατά μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, παίρνοντας 7 επιθετικά ριμπάουντ και αποσπώντας συνολικά 13 βολές, κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, με τους MnP να ρίχνουν τη διαφορά στις τελευταίες φάσεις.

Τρία παιχνίδια της Master κρίθηκαν στην κατοχή!

Ένας εφημερεύων καρδιολόγος αναμένεται να είναι... απαραίτητος για τους Δεν Έχει, οι οποίοι έφτασαν δια χειρός Μυλωνά πολύ κοντά σε μία ηρωική ανατροπή, απέναντι στους Xlats BC. Στο τέλος ενός παιχνιδιού το οποίο πήγαινε χέρι-χέρι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Μυλωνάς σκοράρει τρίποντο για να διαμορφώσει το 54-50, 23" πριν τη λήξη. Οι Xlats BC δε νιώθουν ιδιαίτερη πίεση, μέχρι ο Κώστας Κίκας να κλέψει τη μπάλα στην αμέσως επόμενη επαναφορά και να δώσει στον Μυλωνά, ο οποίος επιχειρεί και πάλι τρίποντο, αλλά αστοχεί. Οι Brokers, κατάφεραν να... «σπάσουν» τους νεοσύστατους Osama Bin Buckets, για τους οποίους ήρθε η σειρά να χάσουν παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Οι δύο ομάδες παρέταξαν 10 και 12 παίκτες αντίστοιχα, σαν να γνώριζαν το τι θα ακολουθούσε. Ένα ντέρμπι που τα είχε όλα: physicality, γρήγορο ρυθμό, υψηλό σκορ, παράταση και πάθος να ξεχειλίζει και από τις δύο πλευρές. Ξεχώρισε ο Αναστάσιος Παναγιώτου, ο οποίος έκανε ντεμπούτο - statement, πετυχαίνοντας 40 πόντους και βγάζοντας την ασίστ στον Γάτο για το τελικό 92-91, που ράγισε την καρδιά των φιλάθλων των Buckets στο γήπεδο. Από τους Buckets ξεχώρισε ο Στέλιος Στυλιανίδης, ο οποίος έκανε μεγάλη «ζημιά» στη ρακέτα των μωβ. Η κατηγορία «χτυποκάρδια στα παρκέ» δεν τελειώνει ούτε εδώ, καθώς οι SKG Bugs κατάφεραν να επιτύχουν μία αδιανόητη ανατροπή απέναντι στους Sintrim Team. Οι τελευταίοι προαναφερθέντες, είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού από το τέλος της 1ης περιόδου, με την κορύφωση αυτού να πραγματοποιείται 2:55 πριν τη λήξη της 2ης και με το σκορ να βρίσκεται στο 24-39. Με τις άμυνες να σφίγγουν, με τα σουτ να μπαίνουν στα κρίσιμα σημεία και με τον - μεταξύ άλλων - παράγοντα Παναγιώτη Ξάνθο να αποτελεί ΚΑΙ παρακινητικό παράγοντα από τον πάγκο (απόπειρα χιούμορ), οι SKG Bugs πήραν τη νίκη μέσα από τα χέρια των αντιπάλων τους (62-61). Ξεχώρισε ο Γιώργος Μπούφος, παίρνοντας τον τίτλο του Novibet MVP, σημειώνοντας το συγκριτικά εκκωφαντικό "34"στο νούμερο της αξιολόγησης (EFF).



Περνώντας στην Development, οι Zero Pointers πήραν την πρώτη τους "γερή" δόση Basketaki, καθώς κατάφεραν να υποτάξουν μόλις στον πόντο τους ελλιπέστατους Toy Men με σκορ 57-56, οι οποίοι παρέταξαν μόλις 5 παίκτες. Στην 2η «αποστολή» τους για την κατηγορία και στην 3η τους συνολική, αποδεικνύουν περίτρανα το πόσο δεμένοι είναι στο παρκέ, με τον Γιώργο Σιάχο να είναι αυτή τη φορά ο διακριθείς, πετυχαίνοντας double- double (16 πόντοι, 13 ριμπάουντ) και αποσπώντας τον τίτλο του Novibet MVP. Στον θεσμό του κυπέλλου, ο αγώνας που ξεχώρισε ήταν αυτός μεταξύ Never Again - Volcanos BC (95-28). Οι κιτρινόμαυροι, ξεδιπλώνοντας την σταδιακά χτισμένη χημεία που τους διακατέχει, κατάφεραν να πάρουν τη μεγαλύτερη σε διαφορά πόντων νίκη στην ιστορία τους. Παίζοντας ομαδικά, βγάζοντας όμορφες συνεργασίες καθόλη τη διάρκεια της βραδιάς, πήραν την πολυπόθητη νίκη για τη συνέχεια του Κυπέλλου.