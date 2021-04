«Πυρά» Λάνγκφορντ: «Η λίγκα με τη χειρότερη διαιτησία στα 16 χρόνια καριέρας μου» (pic)

Ο Αμερικανός σκόρερ της ΑΕΚ με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter ανέφερε: «Μεγάλο σουτ απόψε! Δίνω τα εύσημα όπου αξίζει. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις» και συνέχισε:

«Παίζω στην λίγκα με τους χειρότερους διαιτητές στα 16 χρόνια καριέρας μου. Με αηδιάζει. Μην χάσετε χρόνο να μου απαντήσετε, δεν θα απαντήσω. Σπουδαία μάχη απόψε από τους συμπαίκτες μου»

Big time shot tonight. I give credit where it’s due. Give some, take some. That being said, I am playing in the worst officiated league of my 16 year career. And it disgusts me. Don’t waste your time with replies, I’ll never respond. Great fight tonight from my teammates.

-KL

— Keith (@keith_langford) April 14, 2021