Ο Γκότσερ έπαθε σοκ με τα νερά που πλημμύρισαν το γήπεδο του Μεσολογγίου (vid)

Πολλά είναι τα προβλήματα στο γήπεδο του Μεσολογγίου, αφού στις τελευταίες βροχές η οροφή δεν άντεξε και το νερό άρχισε να τρέχει μέσα στο κλειστό με απίστευτη ορμή. Οι εικόνες είναι δύσκολο να μεταφερθούν με τα λόγια και φαίνεται ότι η ζημιά είναι μεγάλη.

Ο Τόντρικ Γκότσερ ανέβασε βίντεο με όσα συνέβησαν και σχολίασε σχετικά: «Έχω δει πολλά μακριά από την Αμερική, αλλά αυτό πρώτη φορά».

I’ve seen a lot of things overseas, but this is a first. pic.twitter.com/dgUiZcktaw

— Toddrick Gotcher (@Leagueme_0) January 26, 2021