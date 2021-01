Ιωνικός: Παρελθόν ο Έλμορ (pic)

Ο Τζον Έλμορ αγωνίστηκε σε πέντε ματς με τη φανέλα του Ιωνικού, έχοντας 11 πόντους μέσο όρο, με 10/28 σουτ τριών πόντων. Παράλληλα, μάζεψε 10 ριμπάουντ και έδωσε 14 ασίστ.

Το μηνιαίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει τον Δεκέμβριο με την ομάδα της Νίκαιας ολοκληρώθηκε και ο Έλμορ είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Sources with @Malika_Andrews: As the NBA is expected to begin examining online videos circulating of a maskless Kyrie Irving at a family birthday party, there’s no belief that he will return to the Brooklyn Nets lineup this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021