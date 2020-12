Μετά την παραίτηση του Έλληνα τεχνικού από τον πάγκο του «Γηραιού» ο 31χρονος Αμερικανός έσπευσε να στείλει την αγάπη του για τον Βαγγέλη Ζιάγκο:

«Τίποτε άλλο παρά μόνο αγάπη για τον κόουτς. Αυτή είναι το δύσκολο μέρος της δουλειάς» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

nothing but love for my coach! This is the tough part of the business. https://t.co/KSm63fRgfe

— Skyler bowlin (@skylerbowlin12) December 21, 2020