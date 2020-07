ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Αμερικανό ψηλό (pic & vids)

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Alan Herndon, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

O Alan Herndon γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1994 στο Colorado Springs, έχει ύψος 2.06 και αγωνίζεται ως power forward/center.

Μετά την αποφοίτηση από το Widefield High School εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Wyoming, στο οποίο παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας. Έπαιξε συνολικά 133 παιχνίδια, ξεκινώντας στα 100 ως βασικός, ενώ στην τελευταία του season είχε 11.8 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2.2 κοψίματα, σουτάροντας με 67.1% στα δίποντα, 33.6% στα τρίποντα και 61% στις βολές.

Μετά από ένα πολύ σύντομο πέρασμα από την Ιαπωνία και τους Toyama Crouses στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, υπέγραψε στην Τουρκία για τη Sakarya, με την οποία είχε 7.1 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.7 κοψίματα σε 26.7 λεπτά ανά αγώνα.

Πέρυσι (2019-2020), αγωνίστηκε στους Canton Charge, τη θυγατρική ομάδα των Cleveland Cavaliers στην NBA G-League, έχοντας 4.5 πόντους (39% στα τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 0.5 κλεψίματα σε κάτι λιγότερο από 12 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα».

