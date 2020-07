Ξέρεις από μπάτζετ;

Η Ευρώπη πριν από λίγους μήνες ήρθε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή για τα σημερινά της δεδομένα υγειονομική κρίση. Η κρίση αυτή όπως ήταν φυσικό παρέσυρε στο φονικό κατά τα άλλα πέρασμα της…και τον αθλητισμό. Μέσα σ' αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση ο μπασκετικός Παναθηναϊκός πριν από ένα μήνα έμεινε ένα ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα νερά. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου έφευγε από την ΚΑΕ μετά από 30 χρόνια ενασχόλησης της. 30 χρόνια γεμάτα νίκες, δόξες και πολλά πολλά τρόπαια εγχώρια και μη. Την ίδια στιγμή ο κατά τους περισσότερους «καπετάνιος» της επόμενης μέρας έμπαινε στην βαρκούλα του και πήγαινε προς τη Μαύρη Θάλασσα στην χώρα των Τσάρων και της Βότκας. Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση προστέθηκε και η φήμη της αποχώρησης του Φραγκίσκου Αλβέρτη από την ομάδα και δη με απόφαση της ίδιας της ομάδας. Και εκεί που οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν χάσει κάθε ελπίδα ήρθε η ηλιαχτίδα που βγαίνει μετά από κάθε βροχή.

“At the end of the storm there’s a golden sky’’, λέει το χιλιοτραγουδισμένο 'You’ll never Walk Alone' και ακριβώς αυτόν τον φωτεινό ουρανό είδαν οι φίλοι του τριφυλλιού στο πρόσωπο των δύο τοτέμ της ομάδας Διαμαντίδη και Αλβέρτη που μαζί με τους Τριαντόπουλο, Καλαϊτζάκη, Παππά και τον κόουτς Βόβορα κλήθηκαν να... ξεκινήσουν για το το τριφύλλι της νέας εποχής. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο οι μόνοι εναπομείναντες παίκτες στην ομάδα ήταν οι Παπαπέτρου, Μήτογλου, Παπαγιάννης, Bentil, Παπαδάκης, Περσίδης. Εκ πρώτης όψεως το εγχείρημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και "αποστολή αυτοκτονίας" για τους 6 αυτούς κυρίους αλλά οι δύσκολοι καιροί θέλουν και δύσκολες αποφάσεις.

Το τριφύλλι παρότι ξεκίνησε τελευταίο και καταϊδρωμένο στην μεταγραφική κούρσα του καλοκαιριού φάνηκε να κάνει τις πιο σωστές και ορθολογικές μεταγραφές του την τελευταία διετία. Οι περισσότερες των περιπτώσεων είναι αυτό που λέμε ‘Value for Money’. Αρχικά στην περιφέρεια απέκτησε τον Foster ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε μέσω του κόουτς Βόβορα. Ο Αμερικάνος βραχύσωμος γκαρντ ήρθε για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο σημείο που πόνεσε αρκετά φέτος, αυτό του τριπόντου αλλά και το εύκολο σκοράρισμα όσον αφορά το δίποντο. Οι αριθμοί του την σεζόν που μας πέρασε είναι αρκετά καλοί (19.2 πόντοι ανά παιχνίδι , 3.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και 3.6 ασίστ ανά παιχνίδι). Ο ίδιος δηλώνει ‘πεινασμένος' και έτοιμος να δώσει τα πάντα για να κάνει το βήμα παραπάνω. Στην συνέχεια ανακοινώθηκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Η ποιότητά του; Γνωστή σε όλους μας, Το ρίσκο της επιλογής του; Επίσης γνωστό λόγω των συχνών και σοβαρών τραυματισμών του τις τελευταίες δύο χρονιές. Αν ο Νεντοβιτς καταφέρει και μείνει υγιής ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν αρκετά εκρηκτικό γκαρντ τόσο σε άμυνα τόσο και σε επίθεση. Όλοι θυμόμαστε την σεζόν που έκανε με την Μάλαγα εξάλλου.

Η συνέχεια έγινε με το γνώριμο μας από το πρώτο πέρασμα του από τον Εξαστερο, Ζακ Όγκαστ. Ο Ελληνοαμερικανός center δεν θυμίζει σε τίποτα το αμούστακο παιδί μου θα έπαιζε για πρώτη φορά σε υψηλό επίπεδο πριν δύο χρόνια. Σε δύο γεμάτες χρονιές στην Γαλατασαράι ο ψηλός του Παναθηναϊκού βελτίωσε κυρίως το αμυντικό του παιχνίδι και ήρθε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε μια θέση που κατά γενική ομολογία τα τελευταία χρόνια πονάει αρκετά την ομάδα. Η μεταγραφή που έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία ήταν αυτή του Κουβανού Χάουαρντ Σαντ-Ρος γνωστού σε μας από το πέρασμα του από την ΑΕΚ. Η ΤΣΣΚΑ αναγκάστηκε να τον αφήσει ελεύθερο όπως δήλωσε ο Αντρέα Βατούτιν και ο Παναθηναϊκός κινούμενος αστραπιαία κατάφερε να κλείσει τον Κουβανό. Η αξία του και η προσφορά του τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι είναι γνωστή από την θητεία του στην ΑΕΚ.

Αυτές οι μεταγραφές ακούγονται και είναι ωραίες αλλά το πιο ωραίο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι τα συμβόλαια των παικτών. Η διοίκηση έχει καταφέρει να κλείσει τους παίκτες με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που αξίωναν στις αρχικές τους συζητήσεις. Μέσα σε διάστημα εβδομάδων από την παρουσίαση του πλάνου, οι άνθρωποι της ομάδας κινούνται έξυπνα και μεθοδικά καταρρίπτοντας… στα χαρτιά τουλάχιστον μέχρι στιγμή το δόγμα του «Χωρίς μπάτζετ δεν φτιάχνεις αξιόλογο σύνολο». Ίσα ίσα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ακολουθήσει με επιτυχία - θεωρητικά πάντα - το πλάνο «Ζαλγκίρις» του οποίου τα αποτελέσματα όλοι θυμόμαστε.

Υ.Γ. Σε περίπτωση ελληνοποίησης του Σαντ-Ρος ανοίγει ο δρόμος για ακόμα έναν ξένο.

Υ.Γ1. Αν έρθουν τελικά οι Λαπροβίτολα, Γουίτινγκτον ο Παναθηναϊκός θα έχει μια από τις πιο σκληρές άμυνες στην Euroleague της επόμενης σεζόν.