Λαύριο: Πήρε σέντερ από κολέγιο (pic & vid)

Ο Μπελ είναι 24 ετών, αγωνίζεται ως σέντερ και μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Jacksonville, με την φανέλα του οποίου είχε κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.1 τάπες.

Αναλυτικά

«Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (03/01/1996) Αμερικανού Center (2.06m) Dave Bell, απόφοιτου του πανεπιστημίου Jacksonville, «γεμίζοντας» τη ρακέτα ενόψει της νέας Basket league.

Το Who is Who του D. Bell:

NCAA (2016-2020): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας o Dave σε 101 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 6.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.1 block.

Την senior season (2019-2020) είχε Μ.Ο./αγώνα: 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 block και 1 ασίστ.

NCAA Awards & Honors:

⋆ Atlantic Sun Second Team All-Conference - 2020

⋆ ASUN Defensive Player of the Year - 2020

Off the Court: έχει τρία αδέλφια, τους Thomas Bell, Michael Alston και Mario Gay.

Dave, congratulations for being part of our team! Welcome aboard!».