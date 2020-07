Το Λαύριο ανακοίνωσε τον Τζάρετ Σάβατζ (vid)

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει, «Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (02/03/1997) Αμερικανού guard/forward (1.96m) Jared Savage, απόφοιτου του πανεπιστημίου Western Kentucky.

NCAA (2016-2020): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας o Jared σε 130 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 10 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1.1 ασίστ και ποσοστό ευστοχίας 46.5% στα δίποντα, 37.6% στα τρίποντα & 83% στις ελεύθερες βολές.

Την senior season (2019-2020) είχε Μ.Ο.: 11.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα, 1.1 block και 40.1% ποσοστό ευστοχίας στα 3ποντα!

NCAA Awards & Honors:

⋆ NABC All-District (11) Second Team - 2020

⋆ C-USA All-Conference Third Team - 2020

⋆ C-USA All-Defensive Team - 2020

⋆ C-USA Player of the Week - 2/17/2020

Like father, like son: ο Jared είναι γιος του πρώην παίκτη του Austin Peay Athletic, Hall of Famer, Jermaine Savage.

Off the Court: σπούδασε Sport Management. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή, την Alexis.

Με την υπογραφή της συμφωνίας ο Jared δήλωσε: «Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξεκινήσω τη ρούκι σεζόν μου στην ομάδα του Λαυρίου. Είμαι ενθουσιασμένος γι΄αυτό».