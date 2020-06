Πιτίνο για Βόβορα: «Φοβερή επιλογή»! (pic)

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας στον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος βάζει μπρος για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς.

Ο Ρικ Πιτίνο, που έχει εκφράσει αρκετές φορές τη στήριξή του στον πρώην βοηθό του, ενθουσιάστηκε στο άκουσμα της είδησης αυτής και «τιτίβισε».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τον στενό μου φίλο και εκπληκτικό assistant coach Γιώργο Βόβορα να γίνεται πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Αφοσιωμένο, δουλευταράς και τεχνικά υπέροχος. Φοβερή επιλογή!», έγραψε σχετικά.

So excited to see my close friend and outstanding assistant coach George Vovoras become head coach at Panathinaikos. Dedicated, hard working, and technically superb. Awesome choice!

— Rick Pitino (@RealPitino) June 18, 2020