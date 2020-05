«Μακριά από την παραμονή του στην ΑΕΚ ο Ματσιούλις» (pic)

Όπως ανέφερε ο Ντονάτας Ουρμπόνας η παραμονή του Γιόνας Ματσιούλις στην ΑΕΚ δεν είναι καθόλου δεδομένη, υποστηρίζοντας ότι είναι μακριά από το συνεχίσει να είναι κάτοικος ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα εξηγεί ότι ο έμπειρος φόργουορντ κρατάει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά την τελική του απόφαση.

Despite some reports in Greece, Jonas Maciulis is still far from being close to resigning with AEK Athens, according to sources. Maciulis keeps his options open for the upcoming free agency period.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 21, 2020