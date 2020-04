Λάνγκφορντ: Οι ανέκδοτες ιστορίες από το camp του Μάικλ Τζόρνταν

Ο γκαρντ της ΑΕΚ άρχισε να γράφει ιστορίες στο twitter από τα παλιά, κι όπως ανέφερε, η καραντίνα έφταιξε σε αυτό.

Έτσι, στάθηκε σε ένα καλοκαιρινό camp που είχε διοργανώσει ο «θρύλος» του ΝΒΑ και μίλησε για την έκπληξη που μόλις έμαθε τον συγκάτοικο που είχε.

«Βλέπω μερικές αναφορές για τον τελικό του 2003 κόντρα το Syracuse... Αυτοί οι δαίμονες πιθανώς δεν θα εξορκιστούν ποτέ, αλλά ακούστε δύο ιστορίες από εκείνη την περίοδο, που ο κόσμος του Κάνσας μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες. Η καραντίνα με έχει κάνει να τις πω. Ο Τζεφ Γκρέιβς (συμπαίκτης τότε) κι εγώ, καθόμασταν δίπλα δίπλα στα αποδυτήρια σε όλη τη διάρκεια της "March Madness" το 2003. Όταν φτάσαμε στη Νέα Ορλεάνη, κι οι δύο είχαμε συμφωνήσει ότι θα κερδίσουμε τον τίτλο και θα μπούμε στο draft του ΝΒΑ. Μετά την ήττα μας στον τελικό, δεν είδαμε τον Ρόι Ουίλιαμς (προπονητής) μέχρι τη μέρα που ανακοίνωσε ότι φεύγει. Στο πανεπιστήμιο, το ντουλαπάκι μου ήταν δίπλα σε αυτό του Κερκ Χάινριχ. Πριν μπει ο κόουτς μέσα και μας πει τα νέα, ο Κερκ δεν είχε πει κουβέντα. Μού το είπε δευτερόλεπτα πριν έρθει ο κόουτς στα αποδυτήρια.

Εκείνο το καλοκαίρι, μετά τον χαμένο τελικό, δέχθηκα πρόσκληση να δουλέψω ως σύμβουλος στο camp του Μάικλ Τζόρνταν στη Σάντα Μπάρμπαρα. Παρεμπιπτόντως, ο MJ είναι εξαιρετικός μπαρτέντερ... Πάω στην κατασκήνωση και μπαίνω μέσα. Μού έδωσαν τα ρούχα μου και το κλειδί για το δωμάτιο. Μου είπαν πως ο συγκάτοικός μου δεν είχε φτάσει ακόμη και ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι εκείνη τη μέρα, πριν φτάσουν όλα τα παιδιά και οι σύμβουλοι. Μερικοί από τους συμβούλους ήταν ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο Ρασάντ ΜακΚαντς και κάποιοι επαγγελματίες. Ο Ντάριους Μάιλς και ο Κουέντιν Ρίτσαρντσον ήταν μεγάλα ονόματα εκείνη την εποχή.

Οπότε, είμαι στο δωμάτιό μου και κοιτάζω τα CD που είχα, προσπαθώντας να σκοτώσω την ώρα μου, μέχρι να φτάσει ο συγκάτοικός μου, για να πάμε καμιά βόλτα ή κάτι τέτοιο. Κάθομαι στο κάτω κρεβάτι της κουκέτας και ανοίγει η πόρτα. Κανένας ψηλός παίκτης, ούτε πρώην συμπαίκτης από τα camp της Nike. Ούτε καν ένας παίκτης, με τον οποίο θα ανυπομονούσα να παίξω αντίπαλος. Ήταν ο Τζέρι ΜακΝαμάρα (έπαιζε στο Syracuse τότε). Και φορούσε το μπλουζάκι της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το στομάχι μου δέθηκε κόμπος και ήταν το πιο μεγάλο αμήχανο βλέμμα που έχει υπάρξει ποτέ. Μετά από λίγο, κι οι δύο χαμογελάσαμε και αποδείχθηκε ότι ήταν ωραίος τύπος. Ακόμη, όμως, ψάχνω αυτόν ή αυτήν που σκέφτηκε ότι θα είχε πλάκα να μας βάλει να μείνουμε μαζί για δέκα μέρες εκείνο το καλοκαίρι.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί εγώ κι ο Τζεφ (Γκρέιβς) δεν μπήκαμε στο draft, με είχε πείσει ο Αάρον Μάιλς. Ότι θα κερδίζαμε τον τίτλο την επόμενη χρονιά και θα φεύγαμε μαζί. Ο Τζιμ Μπερ (διαιτητής) με γαμ@@ε, όπως και τα τρία χειρουργεία στα γόνατα σε δέκα μήνες. Παρόλα αυτά, δεν θα τα άλλαζα για τίποτα».

Seeing a bunch of mentions about the ‘03 final against Syracuse. Those demons will probably never be exorcised, but here’s a couple stories from around that time some KU people may find interesting. Quarantine has me in a story telling mood..

In case anyone is wondering why Jeff and I didn’t enter the draft... Aaron Miles talked me out of it. We were supposed to win it next year and all leave together. Jim Burr fckd me and so did 3 knee surgeries in 10 months after that... still wouldn’t trade it for anything #RCJH

— keith langford (@keith_langford) April 5, 2020