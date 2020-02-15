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Ιωνικός - Λαύριο 93-77: Φιλική νίκη για τη Νίκαια

Ιωνικός - Λαύριο 93-77: Φιλική νίκη για τη Νίκαια

Ιωνικός - Λαύριο 93-77: Φιλική νίκη για τη Νίκαια

Ιωνικός και Λαύριο έδωσαν φιλική αναμέτρηση στην διακοπή της EKO Basket League, για να κρατηθούν σε φόρμα.

Νικήτρια ήταν η ομάδα της Νίκαιας, που επικράτησε με 93-77.

Μιχάλης Κουταλαιανός και Χρήστος Σερέλης κράτησαν σε εγρήγορση και σε αγωνιστικό ρυθμό τους παίκτες τους, με αφορμή την διακοπή, για το Κύπελλο Ελλάδος.

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