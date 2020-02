Το 12ο εγγόνι του καλωσόρισε στον κόσμο ο Πιτίνο! (pic)

Δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αφού καλωσόρισε στον κόσμο το 12ο εγγόνι του. Η κόρη του Ζακλίν έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και ο χαρούμενος παππούς σχολίασε το γεγονός, μέσω twitter.

«Φανταστική μέρα η χθεσινή. Δωδέκατο εγγονάκι, ο μικρός Ράιλι. Μπράβο Ράιαν και Ζακλίν. Είναι πανέμορφος».

Awesome day yesterday. 12th beautiful grandchild, baby Riley. Congrats Ryan and Jacqueline. He is beautiful! pic.twitter.com/0unOpmrJIz

— Rick Pitino (@RealPitino) February 4, 2020