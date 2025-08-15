ΠΑΟΚ: Το reunion των Μπάνε Πρέλεβιτς και Γιούρι Ζντοβτς στην προπόνηση
Ο Μπάνε Πρέλεβιτς συναντήθηκε ξανά μετά από πολλά χρόνια με τον Γιούρι Ζντοβτς!
Συμπαίκτες πριν από 40 χρόνια στις μικρές εθνικές της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, αντίπαλοι για πολλά χρόνια και τώρα μέλη της «οικογένειας» του ΠΑΟΚ, ο Πρέλεβιτς και ο νυν προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά» βρέθηκαν στην προπόνηση όπου οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών τους στα προκριματικά του Basketball Champions League.
