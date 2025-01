Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat γράφει για τον «clutch» Κώστα Σλούκα της τελευταίας περιόδου και το ξέσπασμα του Όσμαν στο 3ο δεκάλεπτο.

Όπως συνηθίζουν να λένε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού «when the tough gets going the going gets tough» δηλαδή στα δύσκολα αναλαμβάνουν δράση αυτοί που... πρέπει και μπορούν.

Και αν μη τι άλλο ο Κώστας Σλούκας δεν χρειαζόταν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για να αποδείξει ότι είναι γεννημένος για τις «clutch» καταστάσεις. Το έχει κάνει πολλές φορές. Και σίγουρα θα το ξανακάνει στο μέλλον.

Όμως η παρουσία του στην 4η περίοδο, τότε που ο Ολυμπιακός είχε πάρει και προβάδισμα στο σκορ έχοντας επιστρέψει ολοκληρωτικά στο ματς, ήταν κάτι παραπάνω από κομβική. Απόδειξη; Από τα χέρια του «πέρασαν» οι 15 από τους 17 πόντους του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο! Για την ακρίβεια οι τελευταίοι 15 πόντοι! Αριθμός, πραγματικά, εξωπραγματικός!

Οι 15 τελευταίοι πόντοι δια χειρός Σλούκα

Τα πάντα ξεκίνησαν στο 33' και πιο συγκεκριμένα όταν το σκορ ήταν 63-63. Μπορεί έως εκείνο το σημείο να είχε μέτρια παρουσία στο παρκέ, αλλά τα επτά λεπτά που ακολούθησαν έως και το τέλος του αγώνα, έφεραν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του αρχηγού του Παναθηναϊκού!

Ιδού τα κατορθώματά του

07:01' για το τέλος: Ασίστ για τρίποντο του Χουάντσο για το 66-63

06:31' για το τέλος; Ασίστ για τρίποντο του Ναν για το 69-63

05:38' για το τέλος: Τρίποντο για το 72-65

04:32' για το τέλος; 1/2 βολές για το 73-65

02:37' για το τέλος: Τρίποντο για το 76-67

01:33' για το τέλος: 2/2 βολές για το 78-67

Το Shot Chart του Παναθηναϊκού στην τελευταία περίοδο

Το τρομερό δεκάλεπτο του Όσμαν

Βέβαια για να φτάσει στο σημείο ο Παναθηναϊκός να είναι μέσα στο ματς και να μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη έως το τέλος, έπρεπε να βάλει το χεράκι του ο Τσέντι Όσμαν στην 3η περίοδο. Όπως αποδείχθηκε ήταν εξόχως κρίσιμη και καθοριστική για τους «πράσινους» καθώς δεν άφησε τον Ολυμπιακό να μπει ξανά στο παιχνίδι.

Ένα διάστημα όπου ο Τούρκος φόργουορντ σημείωσε τους 14 από τους 23 πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα, κατέβασε τρία ριμπάουντ στο ίδιο διάστημα και έβγαλε τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ! Είχε ένα εύστοχο τρίποντο, ένα «γκολ φάουλ», το buzzer beater στο coast to coast με τη λήξη της 3ης περιόδου, όπως επίσης και άλλες 4/4 βολές.

Ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δίνοντας και την ώθηση που ήθελε η ομάδα του.

Ας δούμε πώς σκόραρε ο Όσμαν στο ντέρμπι όπου είχε 18 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ μαζί με τον Τζέριαν Γκραντ.

Transition: 6 πόντοι σε 4 κατοχές - (Οι 4 πόντοι με layup και οι 2 με floater)

Catch and shoot: 3 πόντοι σε 1 κατοχή

Catch and drive: 4 πόντοι σε 2 κατοχές

Επιπλέον δεν σκόραρε σε: