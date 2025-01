Φουρνιέ: «Όχι η καλύτερή μας εμφάνιση, αλλά θα επανέλθουμε»

Το δικό του μήνυμα μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ έστειλε ο Εβάν Φουρνιέ μέσω twitter.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκανε παιχνίδι από αυτά που συνηθίζει στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός υπέταξε τον Ολυμπιακό στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γάλλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 4 πόντους (1/2 2π., 0/2 3π., 2/2 1π.), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά και αμέσως μετά το φινάλε έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Όχι η καλύτερή μας εμφάνιση, αλλά θα επανέλθουμε. Πάντα μαζί» ήταν το μήνυμα του Φουρνιέ στο twitter.

Not our best performance but we’ll bounce back. Together always #WeMove ❤️🤍