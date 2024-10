Ο 22χρονος παίκτης των Μπακς, Άντρε Τζάκσον το βράδυ του Σαββάτου (26/7) τράκαρε με το αυτοκίνητο του πάνω σε σπίτι, στη περιοχή του Μιλγουόκι.

Οι Μπακς έχουν να ανησυχούν για την επιτυχία της ομάδας εντός παρκέ, αλλά ένα περιστατικό εκτός παρκέ ήρθε να «ταρακουνήσει» τη καθημερινότητα της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 22χρονος γκαρντ των Μπακς, Άντρε Τζάκσον, σύμφωνα με αμερικάνικο δημοσίευμα, το βράδυ του Σαββάτου (26/10) έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε σπίτι στο Μιλγουόκι.

Ο παίκτης όπως όλα δείχνουν είναι καλά και θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας για το αποψινό παιχνίδι (28/10) κόντρα στους Νετς στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζάκσον πέρυσι αγωνίστηκε σε 57 αγώνες με τους Μπακς και μάλιστα σε 8 από αυτά ήταν βασικός.

here’s a video taken of Andre Jackson’s crash, you can see him sitting next to the scene with his head down pic.twitter.com/ekfLe8tvUn