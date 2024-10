Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκεται ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ καθώς η αρραβωνιαστικιά του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Τις πιο ευτυχισμένες μέρες του διανύει ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ καθώς, όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έγινε πατέρας.

Ο πόιντ-γκαρντ των Πειραιωτών είδε την σύντροφό του, Νικόλ Μπέρι να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, μεγαλώνοντας την οικογένεια Μήτρου-Λονγκ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δίνει τις πιο θερμές ευχές της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🩵🍼👶🏽 @NazzyJML All our best wishes on your new arrival! May your baby be blessed with good health, love and laughter! #OlympiacosBC pic.twitter.com/u1UmB0P7tE