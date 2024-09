Παναθηναϊκός για το ματς στο Καλλιμάρμαρο: «Εμβληματικό γεγονός που ξεπέρασε τα σύνορα, παγκόσμιο» (vid)

H KAE Παναθηναϊκός μέσω ενός όμορφου video εξήγησε πως το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο είχε τεράστια παγκόσμια απήχηση.

Η 21η Σεπτεμβρίου δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τους φίλους του Παναθηναϊκού που έζησαν την εμπειρία του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Αθήνας, στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο κόντρα στην Παρτίζαν. H πράσινη ΚΑΕ έφτιαξε ένα όμορφο video στο οποίο εξηγεί την παγκόσμια απήχηση της σπουδαίας βραδιάς στο Καλλιμάρμαρο.

«Το 6ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος γίνεται παγκόσμια γλώσσα μέσω των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν το υλικό μας, ενώνοντας τις αθλητικές κοινότητες.

Ένα εμβληματικό γεγονός που ξεπέρασε τα σύνορα, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα τόσο στον αθλητισμό όσο και στον πολιτισμό, ενώ έκανε την κληρονομιά και την απήχηση του Παύλου Γιαννακόπουλου να... ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο», αναφέρει η ΚΑΕ

The 6th Pavlos Giannakopoulos Tournament becomes a universal language through the media that reproduced our material, uniting the sports communities.



An iconic event that transcended borders, leaving an indelible mark both on sports and culture, while making the legacy and the… pic.twitter.com/IWNpjH7h8K