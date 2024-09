Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε το προπονητικό και τεχνικό επιτελείο της ομάδας για τη σεζόν 2024-25, το οποίο θα πλαισιώσει τον Γιώργο Σιγάλα.

Ο Κολοσσός Ρόδου ετοιμάζεται για μία από τις πιο ιστορικές σεζόν της ιστορίας του αφού μετράει αντίστροφα για την παρθενική του συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Basketball Champions League.

Η νησιωτική ομάδα ανακοίνωσε το προπονητικό και τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώνει τον Γιώργο Σιγάλα και αναμένεται να βοηθήσουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο σύλλογος για τη σεζόν του 2024-25.

Πιο συγκεκριμένα, βοηθοί προπονητή θα είναι ο Θωμάς Νίκου με τον Ανδρέα Γαβαλά, χρέη γυμναστή έχει αναλάβει ο Γιάννης Αγγελάκος, η Ζωή Γιορδαμνή θα βρίσκεται στη θέση της φυσικοθεραπεύτριας, υπεύθυνος υλικού ο Γιώργος Λιόρδος, Team Manager ο Γιάννης Σκορδάλης ενώ Sports Director και General Manager ανέλαβε ο Γιώργος Γκοτζογιάννης.

Excited to welcome our new coaching and technical staff to the team! 🏀💪#kolossoshhotels #wearekolossos #weareone #weareblue #BasketballCL #stoiximanbasketleague pic.twitter.com/DbchMXAsT1