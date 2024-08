Ο Έντι Τζόνσον ανέσυρε φωτογραφία από το πέρασμά του στην Ελλάδα και προκάλεσε να του βρουν κάποιον με καλύτερο στιλ στο σουτ από εκείνον!

Αν μη τι άλλο είναι ένας παίκτης ο οποίος αγαπήθηκε όσο λίγοι στον Ολυμπιακό. Και αν και έχουν περάσει 30 χρόνια από τη παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Έντι Τζόνσον δεν ξεχνάει ποτέ το πέρασμά του από την ομάδα του Πειραιά.

Συχνά-πυκνά κάνει αναρτήσεις στα social media όσον αφορά το ελληνικό του παρελθόν. Αυτήν την φορά επέλεξε μια φωτογραφία από τον διαγωνισμό τριπόντων που είχε πάρει μέρος στο All Star Game του 1995 το οποίο είχε διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης κα Φιλίας. Μπορεί να μην τον είχε κερδίσει και νικητής να ήταν ο -τότε παίκτης του Πανιωνίου- Τράβις Μέις ωστόσο ήθελε να δείξε το στιλ που σούταρε.

Και παράλληλα να προκαλέσει τους ακολούθους του να βρουν κάποιον ο οποίος να έχει καλύτερο στιλ από εκείνον. Παράλληλα δεν ξέχασε να «ταγκάρει» τον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού στο «X».

Just try and send me an image of a jumper by anyone with better form. "Good Luck". @Olympiacos_BC pic.twitter.com/zy2I7EG8K0