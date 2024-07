Ο Σέντρικ Χέντερσον Τζούνιορ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ σχετικά με την καινούρια σεζόν.

Το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Σέντρικ Χέντερσον Τζούνιορ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω των επίσημων λογαριασμών της ομάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο 24χρονος Αμερικάνος ο οποίος θα αγωνιστεί για λογαριασμό του «δικεφάλου του βορρά» στην Stoiximan Basket League αλλά και στo Basketball Champions League, δήλωσε πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί με τα «ασπρόμαυρα» ενώ ανυπομονεί να αγωνιστεί μπροστά στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και υποσχέθηκε πως θα δώσει το 100% των δυνατοτήτων του για το καλό της ομάδας.

Cedric Henderson Jr. is calling 📲

🗣️ A message @CedHenderson45 to all the #PAOKfans 🏁 pic.twitter.com/zNAme6NN6E