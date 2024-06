Μπάρτλεϊ: «Ανυπομονώ να παίξω για τον ΠΑΟΚ»

Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ έστειλε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, δείχνοντας παράλληλα την ανυπομονησία του να π

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αποτέλεσε την πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός, που τη σεζόν 2022-23 αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Ιταλίας, έστειλε μέσω των social media της ΚΑΕ, το πρώτο του μήνυμα.

Κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στους φίλους της ομάδας, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει την προσεχή Τετάρτη (26/6) την κλήρωση των προκριματικών του BCL.

Το μήνυμα του Μπάρτλεϊ

«Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ανήκω στην οικογένεια του συλλόγου. Ανυπομονώ να παίξω για την ομάδα και να γίνω κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Άκουσα ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα και ανυπομονώ να γίνω μέρος όλου αυτού».

It’s @thefrankyb_24 checking in and he can’t wait to join the #PAOKfamily ⏳#PAOK ⚪️⚫️#frankbartley 🏀#newseason 🔜 pic.twitter.com/0UlN02OExW