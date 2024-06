Πιτίνο: «Ο Πάρης κοιτάζει με περηφάνεια, συγχαρητήρια για την απίθανη σεζόν»

Ο Ρικ Πιτίνο έστειλε τα συγχαρητήριά του για την «απίθανη σεζόν» του Παναθηναϊκού, ενώ δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο Πάρη Δερμάνη.

Λίγες ώρες μετά τον 5ο τελικό και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο άλλοτε τεχνικός των «πρασίνων» θέλησε να στείλει τους δικούς του χαιρετισμούς στην άλλοτε ομάδα του και παράλληλα να αναφερθεί στον Πάρη Δερμάνη ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες.

«Ο Πάρης κοιτάζει κάτω με μεγάλη περηφάνια. Τι χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη, στους προπονητές και στους παίκτες για την απίθανη σεζόν» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Ρικ Πιτίνο.

Paris is looking down today with great pride. What a year for @paobcgr. Congrats to Dimitris, coaches, and players on a spectacular season!