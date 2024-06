Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (15/06) στο Gazzetta

Ο Παναθηναϊκός που πήρε το 41ο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός που πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε, η ΑΕΚ που πάει για τον αντι-Πόνσε και η στασιμότητα στον Άρη στα σημερινά πρωτοσέλιδα.

Πήρε το 41ο με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός

Sport Day: We are the champions! Το στέμμα στον Παναθηναϊκό που στον 5ο και τελευταίο τελικό κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αβαντάζ της έδρας.

Live Sport: Το 41ο του Σλούκαρου! Μάγκικο, θεϊκό, επτάστερο ΠΑ-ΝΑ-ΘΗ-ΝΑ-Ϊ-ΚΟ πρωτάθλημα, από τα κορυφαία όλων των εποχών.

Φως των Σπορ: Πρωταθλητής ο ΠΑΟ! Ώρα αλλαγών στο μεγάλο λιμάνι. Το πάλεψε στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τα κατάφερε.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Περήφανοι, ήσασταν ήρωες στην κόλαση. Πάμε να φύγουμε από την χώρα τσιφλίκι του Δημητράκη! Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον Ολυμπιακό.

Πάει για αντικαταστάτη του Πόνσε η ΑΕΚ, στασιμότητα στον Άρη

Ώρα των Σπορ: Φορτσάρει για νέο «Killer». Ο Πόνσε πάει στο Χιούστον, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει Super Deal και να παίρνει τα διπλάσια χρήματα από αυτά που δαπάνησε πέρυσι το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει. Ενδιαφέρον για Αντούνα, του έχει μιλήσει ο Πινέδα.

Metrosport: Αδράνεια παντού στον Άρη.Εκτός από τις ανανεώσεις με Κουέστα και Μάντζιο, ο Άρης δεν έχει κάνει ουσιαστικές κινήσεις. Κοτάρσκι για Chl. Ο Κροάτης κίπερ σκέφτεται μόνο τον ΠΑΟΚ παρά τα σενάρια που κυριαρχούν τελευταία στην Ιταλία.

