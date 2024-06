Ματίας Λεσόρ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης κλώτσησαν ο ένας τον άλλον στο φινάλε του Game 3 μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Η ένταση μετά το φινάλε του 3ου τελικού στο κέντρο του γηπέδου είχε δύο πρωταγωνιστές. Τον Ματίας Λεσόρ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο Γάλλος περνώντας πίσω από τους παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γηπέδου, κλώτσησε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Με τον Έλληνα διεθνή να ανταποδίδει την κλωτσιά προς τον Λεσόρ και τον Τζέριαν Γκραντ να βρίσκεται δίπλα του. Από και έπειτα οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να μπουν στη μέση, με το επεισόδιο να μη συνεχίζεται και τους παίκτες του Ολυμπιακού να κατευθύνονται στα αποδυτήρια.

Panathinaikos and Olympiacos players got into a small scuffle at the end of the game 👀 pic.twitter.com/yuNOE2JDaw