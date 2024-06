Πίτερς: «Η σεζόν δεν έχει τελειώσει, τη Δευτέρα πρέπει να κερδίσουμε ξανά»

Την τρίτη νίκη που θα φέρει τον τίτλο της Stoiximan Basket League, θέλει ο Άλεκ Πίτερς με βάση τα όσα είπε στις δηλώσεις του αμέσως μετά το 2-0.

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε μετά τη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και το 2-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League. Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στη νίκη που χρειάζεται ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα για να κατακτήσει τον τίτλο.

Οι δηλώσεις του Πίτερς

«Κάθε παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό μετράει. Το ότι χάσαμε τρεις φορές είναι κάτι από το οποίο μαθαίνουμε. Είμαστε σε αυτήν τη θέση τώρα (σ.σ. το 2-0) και νιώθουμε υπέροχα. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει, ακόμα έχουμε το Σαββατοκύριακο να προετοιμαστούμε και να παίξουμε τη Δευτέρα, είμαστε χαρούμενοι για τις δύο νίκες και το ότι παίξαμε καλά μπροστά στον κόσμο μας, αλλά τη Δευτέρα πρέπει να κερδίσουμε ξανά».

Για το τι άλλαξε και ο Ολυμπιακός σκοράρει: «Τα πάμε καλά στο επιθετικό ριμπάουντ, μας δίνει ευκαιρίες. Όλοι έχουν κάνει step up αυτές τις στιγμές, βάζουν μεγάλα σουτ. Κάποιες στιγμές μέσα στη σεζόν μπορεί να ήταν "κρύοι" αλλά σε αυτό το σημείο παίζουμε το καλύτερό μας. Και μερικοί πόντοι στο τρανζίσιον μας δίνουν δύναμη».

Για το άδειασμα του Παναθηναϊκού από το Final Four: «Την πρώτη μου χρονιά στην ΤΣΣΚΑ πήραμε το Final Four και μετά χάσαμε. Είναι μεγάλο σημείο στη σεζόν, νιώθεις ότι πρέπει να είναι το τελευταίο με την ενέργεια που χρειάζεται και πρέπει να επιστρέψεις, ακόμα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο όπως εμείς. Κάθε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός μετράει. Τους δίνουμε το credit της νίκης τους στο Final Four αλλά τώρα ο στόχος είναι αυτό το τρόπαιο».