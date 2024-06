Ο Ολυμπιακός ανέβασε την καθιερωμένη καλημέρα, μετά τη νίκη στο Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League, έχοντας ως... συνοδευτικό την ατάκα του Κώστα Παπανικολάου.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Και το επόμενο πρωί, βρήκε το λογαριασμό του Ολυμπιακού στο twitter (X) να... σερβίρει την καθιερωμένη καλημέρα, όπως συμβαίνει μετά από τα ματς των «ερυθρόλευκων».

Ως «συνοδευτικό» προστέθηκε και ένα βίντεο από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μόλις ολοκληρώθηκε το ματς. Σε αυτό φαίνεται ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου να μιλάει στους συμπαίκτες του και να λέει: «Δεν είναι ένα ματς και τελειώσαμε. Χρειαζόμαστε τρεις νίκες. Πάμε. Ολυμπιακός!».

Το Game 2 θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (7/6, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ το Game 3 είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (10/6, 21:15) στο ΟΑΚΑ.

Kalimera! ☀️ ☕️ 💪🏽



🫡 @K_pap16 : “It’s not one and done. We need three wins. Let’s go! O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S”!#TogetherWeFight #WeAreOlympiacos #OlympiacosBC pic.twitter.com/4xONhfm97H