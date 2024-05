Σπανούλης: «Το Conference League είναι μια εκπληκτική στιγμή για τον Ολυμπιακό, θα το θυμόμαστε για πάντα»

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι bwin ενώ κλήθηκε να σχολιάσει την επιτυχία των «ερυθρόλευκων» με την κατάκτηση του Conference League.

Το Περιστέρι bwin ηττήθηκε στο Game 1 των ημιτελικών από τον Ολυμπιακό και ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου: «Σήμερα ήλθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι εναντίον μιας πολύ μεγάλης ομάδας όπως ο Ολυμπιακός που ήταν στο Final Four. Χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν ότι δώσαμε πολλές δεύτερες ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Το μέγεθος είναι ένα πολύ μεγάλο στοιχείο της διαφοράς των δυο ομάδων, εμείς δεν έχουμε το μέγεθος του Ολυμπιακού. Παρά τις απουσίες που είχε ο Ολυμπιακός, είναι πολύ ψηλότεροι από εμάς. Ήθελα να παλέψουμε περισσότερο. Από αυτά τα επιθετικά ριμπάουντ δεχτήκαμε πάρα πολλά τρίποντα, πάρα πολλούς πόντους που μας στοίχισαν. Θα δούμε τι κάναμε λάθος, θα το διορθώσουμε και πάμε στο επόμενο παιχνίδι».

Σε ερώτηση για τον τραυματισμό του Λοβ, είπε: «Ο τραυματισμός του Λοβ είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Όταν είσαι σε μια κατάσταση που κάθε παίκτης είναι σημαντικός... Αυτό είναι το μπάσκετ. Το πιο σημαντικό είναι το παιδί να είναι καλά και να μην έχει τίποτα σοβαρό. Από 'κει και πέρα εμείς θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό του».

Ερωτηθείς για την κατάσταση του Ολυμπιακού μετά το Final Four, με δεδομένο ότι έχει ζήσει ανάλογες στιγμές, είπε: «Είχα μιλήσει στους παίκτες μου πριν το Final Four. Eπειδή είχα την ευλογία να είμαι σε τέτοιες καταστάσεις, ξέρω πως είτε πάρεις το Final Four, είτε το χάσεις, αδειάζεις ψυχολογικά μετά... Προσπαθήσαμε αλλά η διαφορά ποιότητας πολλές φορές είναι τεράστια. Η δουλειά μου σαν προπονητής είναι η ομάδα να βάλει ξεμαρκάριστα σουτ. Τώρα αν θα μπουν ή όχι, αυτό είναι και θέμα ημέρας».

Ο κόουτς του Περιστερίου κλήθηκε να σχολιάσει την κατάκτηση του Conference League από τους Πειραιώτες: «Είναι μια εκπληκτική στιγμή για τον Ολυμπιακό, για τους εκατομμύρια φιλάθλους του, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αθλητισμό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα ποδοσφαιρου του Ολυμπιακού, έκανε πολύ κόσμο χαρούμενο και είναι κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα όλοι».