Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το Game 1 των ημιτελικών απέναντι στον Άρη (Παρασκευή, 20:15), το πρώτο ματς ματς μετά την κατάκτηση της 7ης EuroLeague.

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης, άντεξαν προς διάθεση μόνο για 10 ώρες. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε, αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan Basket League.

Η... τρέλα των φίλων του Παναθηναϊκού μοιάζει «λογική», αφού αυτό θα είναι το πρώτο ματς που δίνουν οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης, μετά το θρίαμβο στο Βερολίνο και το Final Four 2024.

SOLD OUR IN 10 HOURS 🤯☘️



Each of the seats at OAKA has been filled thanks to your willingness to be there and cheer for our champions!



THANK YOU #PAOFans 💚#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/G1NUTn2vJK